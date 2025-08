Karen Khachanov est en forme en cette période estivale.

Après son beau parcours à Wimbledon, le Russe s’est quali­fiée pour les quarts de finale du Masters 1000 de Toronto suite à sa victoire face à Casper Ruud ce samedi (6−4, 7–5).

Interrogé sur le court à l’issue de la rencontre, l’ac­tuel 16e joueur mondial a fait part de sa satisfaction.

« Je ne peux abso­lu­ment pas me plaindre de ce court. Je contrôle bien les matchs, je suis agressif et mon plan de jeu fonc­tionne. J’étais un peu nerveux à la fin, et il a commencé à devenir très agressif, mais au final, j’ai réussi à prendre le service et à remporter la victoire. Je ne peux pas expli­quer pour­quoi ce tournoi se déroule si bien pour moi. Plus que tout, je me sens bien sur le court et tout fonc­tionne parfai­te­ment. Je suis très heureux et je vais tout donner pour atteindre les demi‐finales. »