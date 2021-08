Après l’in­ci­dent lié à une forme d’excès de zèle de la part de l’ar­bitre de chaise Aurelie Tourte lors du match entre Medvedev et Bublick, on est monté d’un cran lors du duel 100% russe entre Karatsev et Khachanov.

En effet, le Russe est sorti de ses gongs lors­qu’il a été sanc­tionné d’un point de péna­lité pour avoir employé le mot « merde » (NDLR : Il l’a dit en espa­gnol plus exac­te­ment : mierda) sur l’un de ses coups qu’il n’avait pas réussi comme il le voulait.

« J’ai dit, cette balle est de la merde. Je n’ai blâmé personne, je l’ai dit à propos du point que j’ai raté. Je ne l’ai pas dit de manière gros­sière. Et pour cela, vous me sanc­tionné d’un point de péna­lité… vous vous moquez de moi ? Dites tout de suite à Gerry (NDLR : Le super­vi­seur est Garry Armstrong] d’ap­porter le livre de règles »

Le compte d’Oleg S qui suit de très près les perfor­mances des joueurs russe a retrans­crit le dialogue lunaire entre Karen et l’ar­bitre de chaise.

Même si on ne parle pas parfai­te­ment la langue de Shakespeare, on peut aisé­ment analyser la nature du dialogue et l’état d’es­prit dans lequel cette déci­sion a été prise.

On comprend aussi la frus­tra­tion légi­time du joueur russe qui s’en ait remis puis­qu’il a dominé son compatriote.