AccueilATPATP - TorontoLa classe de Ben Shelton avant d'affronter Karen Khachanov en finale :...
ATP - Toronto

La classe de Ben Shelton avant d’af­fronter Karen Khachanov en finale : « En plus d’être un excellent joueur et un grand compé­ti­teur, c’est un mec vrai­ment sympa, je l’aime beaucoup »

Thomas S
Par Thomas S

-

35

Invité à s’ex­primer sur Karen Khachanov, son adver­saire en finale du Masters 1000 de Toronto (à partir d’1h30 ce vendredi), Ben Shelton a eu des mots très élogieux pour le joueur, mais aussi pour l’homme. 

« Ce sera un match diffi­cile. Il a joué du très, très bon tennis toute la semaine. Nous nous sommes affrontés plus tôt cette année, à Indian Wells, et c’était un match diffi­cile (victoire 6–3, 7–5 de Shelton, ndlr). C’est un joueur de fond de court solide comme un roc, qui sert très bien et c’est un grand compé­ti­teur. Je l’aime beau­coup, c’est un mec vrai­ment sympa. J’ai hâte de parti­ciper à ma première finale en Masters 1000. »

Publié le jeudi 7 août 2025 à 16:13

Article précédent
Le message de Naomi Osaka au public avant d’af­fronter la locale Victoria Mboko en finale : « J’espère que certaines personnes, peut‐être une ou deux, m’en­cou­ra­ge­ront également »
Article suivant
Iga Swiatek s’est lâchée après son titre à Wimbledon : « D’habitude, ce n’est pas quelque chose que je m’au­to­rise telle­ment. Je me suis dit que j’avais le droit d’en profiter et tant pis si je perdais au deuxième tour du prochain tournoi »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.