Invité à s’exprimer sur Karen Khachanov, son adversaire en finale du Masters 1000 de Toronto (à partir d’1h30 ce vendredi), Ben Shelton a eu des mots très élogieux pour le joueur, mais aussi pour l’homme.
« Ce sera un match difficile. Il a joué du très, très bon tennis toute la semaine. Nous nous sommes affrontés plus tôt cette année, à Indian Wells, et c’était un match difficile (victoire 6–3, 7–5 de Shelton, ndlr). C’est un joueur de fond de court solide comme un roc, qui sert très bien et c’est un grand compétiteur. Je l’aime beaucoup, c’est un mec vraiment sympa. J’ai hâte de participer à ma première finale en Masters 1000. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 16:13