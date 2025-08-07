Invité à s’ex­primer sur Karen Khachanov, son adver­saire en finale du Masters 1000 de Toronto (à partir d’1h30 ce vendredi), Ben Shelton a eu des mots très élogieux pour le joueur, mais aussi pour l’homme.

« Ce sera un match diffi­cile. Il a joué du très, très bon tennis toute la semaine. Nous nous sommes affrontés plus tôt cette année, à Indian Wells, et c’était un match diffi­cile (victoire 6–3, 7–5 de Shelton, ndlr). C’est un joueur de fond de court solide comme un roc, qui sert très bien et c’est un grand compé­ti­teur. Je l’aime beau­coup, c’est un mec vrai­ment sympa. J’ai hâte de parti­ciper à ma première finale en Masters 1000. »