Depuis que Stefanos Tsitsipas s’est prononcé en faveur du coaching sur le court et pour chaque point, contre­di­sant tota­le­ment ses décla­ra­tions de mars 2020, la plupart des joueurs sont inter­rogés sur ce sujet lors des confé­rences de presse. Daniil Medvedev n’a donc pas échappé à la règle et sa réponse laisse de marbre, le Russe ne prenant aucun parti.

« Je ne suis pas contre le coaching, mais je ne pense pas non plus qu’il soit indis­pen­sable. C’est une ques­tion pour les personnes qui décident des règles, mais je pense que dans presque tous les sports du monde, c’est auto­risé, et je ne verrais pas d’in­con­vé­nient à ce qu’il soit utilisé dans le tennis. Mais en même temps, je pense que si ça reste comme cela, j’en suis égale­ment satis­fait », a déclaré un Medvedev visi­ble­ment tiraillé.