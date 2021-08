Dans les colonnes de l’Equipe ce jour, nos confrères se penchent sur le tennis cana­dien qui a été « meurtri » par la crise du Covid‐19 puisque le modèle de finan­ce­ment de la Fédération Canadienne est en grande partie basé sur les recettes de leurs tour­nois WTA et ATP.

Comme l’ex­plique Eugène Lapierre, le direc­teur de Montréal qui est aussi vice‐président de la fédé­ra­tion, la tenue même dans des condi­tions spéciales des deux tour­nois est une bonne nouvelle : « On est très heureux de relancer la machine. Financièrement, c’est bien pour nous parce qu’une année blanche comme on a eu l’an dernier, ça a fait très mal. Là, on ne perdra pas d’argent. On se donne deux à trois ans pour revenir au même niveau d’in­ves­tis­se­ment pour le sport qu’en 2019 »