On ne peut pas vrai­ment parler d’oubli tant le procédé est ancré dans le rituel des joueurs et l’at­ti­tude de Daniil Medvedev assez révé­la­trice de son immense frustration.

Battu dans la nuit de jeudi à vendredi dès le troi­sième tour du Masters 1000 de Toronto par le tenant du titre, Alexei Popyrin (7−5, 4–6, 4–6), le Russe est direc­te­ment rentré aux vestiaires après la balle de match et la fameuse poignée de main au filet.

Un caprice qui a fait rire l’Australien même s’il a contraint un ramas­seur de balles à jouer au valet étant donné qu’il a dû ramener le termobag à l’in­té­ressé, inca­pable de pas faire l’intéressant.

Medvedev leaves his bag on court after loss, walks straight to locker room 😂🚶‍♂️#NBO25 pic.twitter.com/lrzT681cWi — Tennis Channel (@TennisChannel) August 1, 2025

Les extra­va­gances de Daniil ne sont pas nouvelles mais à bientôt 30 ans et avec autant d’ex­pé­rience, on pensait qu’il avait enfin appris… et grandi.