On connaît le Russe habi­tuel­le­ment plutôt discret comparé à d’autres cham­pions sur le circuit, mais cette fois‐ci, Karen a décidé de se livrer.

Dans une longue vidéo YouTube de la chaîne Macarena, où le Russe revient sur plusieurs moments de sa carrière, le récent quart de fina­liste de Wimbledon évoque les diffé­rences entre les hommes et les femmes en Grand Chelem :

« Oui, c’est vrai. Je me souviens avoir joué deux matchs en cinq sets à l’US Open, de 3,5 à 4,5 heures chacun, et j’ai vu que les filles faisaient 6–1, 6–1 en 55 minutes. Je me suis dit : « Super » ( sourires ). J’ai passé sept heures sur le court, elles en ont passé deux. C’est pour­quoi j’ai dit, en plai­san­tant, que le tennis féminin gagne plus en Grand Chelem. Elles peuvent aussi jouer en double, ce que je n’ai pas fait depuis huit ans. Si j’ai joué cinq sets, je ne joue pas en double le lende­main, je préfère m’en­traîner tran­quille­ment, faire ma routine et me préparer pour le match suivant. »

Une réac­tion qu’on peut toute­fois comprendre, puisque les tour­nois du Grand Chelem féminin béné­fi­cient du même règle­ment en tous points, à l’exception du format : deux sets gagnants contre trois chez les messieurs.