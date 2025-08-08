Alors que Ben Shelton et Karen Khachanov était en pleine bataille lors de leur finale au Masters 1000 de Toronto, le public s’est soudai­ne­ment mis à applaudir et festoyer comme un seul homme, ce qui a pris au dépourvu les deux hommes, et notam­ment Ben Shelton, qui ne compre­nais défi­ni­ti­ve­ment rien à la situation.

En fait, au même moment, Victoria Mboko venait de remporter le titre à Montréal, ce qui explique pour le public s’est extasié. L’Américain, perplexe, est allé voir l’ar­bitre qui lui a expliqué la situation.

Toujours très classe, Ben Shelton a ensuite adressé ses féli­ci­ta­tions à la jeune Canadienne sur son compte Instagram, confir­mant qu’il n’avait bel et bien rien compris sur le moment.

Ben Shelton congra­tu­lates Victoria Mboko on winning Montreal :



« Félicitations pour le titre Vicky Mboko. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait à ce moment‐là ! Mais Toronto a été en délire pour toi. »