AccueilATPATP - TorontoLe public en folie en plein milieu du match à Toronto, Ben...
ATP - Toronto

Le public en folie en plein milieu du match à Toronto, Ben Shelton n’y comprend rien du tout !

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

41

Alors que Ben Shelton et Karen Khachanov était en pleine bataille lors de leur finale au Masters 1000 de Toronto, le public s’est soudai­ne­ment mis à applaudir et festoyer comme un seul homme, ce qui a pris au dépourvu les deux hommes, et notam­ment Ben Shelton, qui ne compre­nais défi­ni­ti­ve­ment rien à la situation.

En fait, au même moment, Victoria Mboko venait de remporter le titre à Montréal, ce qui explique pour le public s’est extasié. L’Américain, perplexe, est allé voir l’ar­bitre qui lui a expliqué la situation.

Toujours très classe, Ben Shelton a ensuite adressé ses féli­ci­ta­tions à la jeune Canadienne sur son compte Instagram, confir­mant qu’il n’avait bel et bien rien compris sur le moment.

« Félicitations pour le titre Vicky Mboko. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait à ce moment‐là ! Mais Toronto a été en délire pour toi. »

Publié le vendredi 8 août 2025 à 10:48

Article précédent
Pepe Imaz (ancien coach mental de Djokovic) : « C’est un être humain formi­dable, au‐delà de ce que les médias nous montrent »
Article suivant
Coco Gauff : « S’il y a un tournoi pour lequel je dois mourir, c’est celui‐là, et je vais le faire »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.