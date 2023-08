Stefanos Tsitsipas est complè­te­ment « in love » depuis main­te­nant trois mois avec Paula Badosa.

Avant son entrée en lice dans le master 1000 de Toronto le Grec a parlé de son plus grand rêve en confé­rence de presse, être sur la plus haute marche du clas­se­ment en même temps que sa « dulcinée ».

« Je veux qu’elle me batte. Cela signifie qu’elle s’amé­liore et je veux qu’elle ait une carrière incroyable et qu’elle atteigne la première place mondiale. Et mon plus grand rêve est que nous le fassions ensemble. Je pense que je pour­rais vrai­ment dire que j’ai réalisé mon plus grand, mon plus profond désir dans le tennis, non seule­ment de l’avoir fait moi‐même, mais de l’avoir fait avec une personne qui sera là pour moi jusqu’à la fin de ma vie » a déclaré le récent vain­queur de Los Cabos (ATP 250).