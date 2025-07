En confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Toronto sur lequel il est tête de série numéro 3, Lorenzo Musetti a dévoilé son objectif prin­cipal de cette fin de saison 2025. Et il est assez clair, lui qui est pour le moment 6e joueur mondial au clas­se­ment de la Race.

« Le Masters de Turin est mon objectif prin­cipal. Mais je ne veux pas me mettre trop de pres­sion. Nous ne sommes qu’à la moitié de la saison, il reste donc beau­coup de points à gagner. Surtout en ce moment, avec la tournée nord‐américaine, où se déroulent deux Masters 1000 et l’US Open. Mon objectif est donc d’être le plus régu­lier possible et d’es­sayer de marquer un maximum de points. »