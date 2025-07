Alors qu’il devait affronter dans quelques minutes, ce mardi à 17 heures, l’Américain Emilio Nava pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Toronto, Ugo Humbert a été contraint de déclarer forfait.

Si l’on ne connaît pas encore les raisons de ce retrait, c’est un coup dur pour le Français et actuel 23e mondial qui devait faire son retour presque un mois après son élimi­na­tion au deuxième tour de Wimbledon. La bonne nouvelle c’est qu’il n’avait pas beau­coup de points à défendre au Canada où il a été battu au troi­sième tour en 2024.

Toronto update :

OUT : Humbert

IN : Atmane (LL, gets a first round bye, will play against Nava)