Battu assez sèche­ment en demi‐finale de Wimbledon, Daniil a forcé­ment envie de prendre sa revanche. A peine arrivé au Canada, son « bour­reau » londo­nien lui a demandé d’aller taper la balle sur le central de Toronto.

Le Russe a bien voulu expli­quer à nos confrères de Marca comme il a vécu cette séance un peu particulière.

« C’était un bon entraî­ne­ment. On peut voir à quel point il est doué. Il est venu la veille de l’en­traî­ne­ment. Il a litté­ra­le­ment pris l’avion et a joué un set avec moi. Et je pense qu’il a très bien joué, même s’il a commis quelques erreurs. Cela montre son talent. Si vous nous mettez ensemble et que vous nous demandez de frapper aussi fort que possible, je suis sûr qu’Alcaraz sera plus rapide que moi d’en­viron 25 kilomètres/h »