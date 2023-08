Qui dit terrains durs dit Daniil Medvedev, le Russe fait évidem­ment partis des favoris sur sa surface préférée. Medvedev sait qu’il est très attendu à Toronto et doit donc faire face au poids des attentes :

« C’est un peu de pres­sion et je vais devoir y faire face et essayer de la traverser mais je suis vrai­ment heureux parce que c’est juste ma surface préférée, donc je me sens bien dessus. J’ai l’im­pres­sion que mon jeu lui convient très bien. Et cela ne signifie pas tout, je peux toujours perdre. D’une certaine manière, il est facile de perdre. Il y a telle­ment de joueurs qui veulent gagner. »