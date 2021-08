Grand favori de la finale du tournoi de Toronto face à Reilly Opelka, Daniil Medvedev tient une occa­sion en or de s’of­frir un quatrième Masters 1000 en carrière (après Cincinnati et Shanghai en 2019 et Bercy en 2020).

À l’aise contre les gros serveurs, le Russe fait figure de grand favori pour décro­cher son trei­zième titre. Vainqueur de ses quatre duels contre Reilly Opelka, Daniil Medvedev avait écrasé l’Américain au troi­sième tour de Roland Garros cette année (6–4, 6–2, 6–4).

Méfiance cepen­dant car le 32e joueur mondial a déjà pris trois sets au Russe. À l’instar de son adver­saire du soir, il est bien plus à l’aise sur surface dur. Son magni­fique parcours ponctué par une victoire face à Stefanos Tsitsipas l’a montré (6–7(2), 7–6(4), 6–4).

Leurs parcours respectifs :

Daniil Medvedev

Deuxième tour : Medvedev – Bublik 4–6, 6–3, 6–4

Huitièmes de finale : Medvedev – Duckworth 6–2, 6–4

Quarts de finale : Medvedev – Hurkacz 2–6, 7–6 (6), 7–6(5)

Demi‐finales : Medvedev – Isner 6–2, 6–2

Reilly Opelka

Premier tour : Opelka – Kyrgios 4–6, 7–6(4), 6–4

Deuxième tour : Opelka – Dimitrov 6–3, 6–4

Huitièmes de finale : Opelka – Harris 4–6, 7–6(6), 7–6(4)

Quarts de finale : Opelka – Bautista‐Agut 6–3, 7–6(1)

Demi‐finales : Opelka – Tsitsipas 6–7(2), 7–6(4), 6–4