En l’absence de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le tableau de l’Open du Canada est particulièrement ouvert cette année. Les prétendants au titre sont nombreux, même si Alexander Zverev fait figure de grand favori.
Interrogé au micro de RDS sur les chances de Félix Auger‐Aliassime de briller à domicile, Daniil Medvedev a expliqué que jouer devant son public pouvait être un véritable atout… mais aussi devenir un handicap si la pression prenait le dessus.
« Il y a forcément un peu de pression, mais aussi énormément d’adrénaline. Vous jouez à la maison, avec le public derrière vous, donc tout dépend de la manière dont vous le vivez. Le tennis est un sport où tout peut changer selon votre état de forme du moment. S’il se sent bien, cette ambiance lui apportera beaucoup d’adrénaline. En revanche, s’il doute un peu, cette même atmosphère peut rapidement devenir une source de pression. Quoi qu’il en soit, ce sera très intéressant à suivre, car c’est un très grand joueur » a déclaré Medvedev.
Publié le samedi 1 août 2026 à 10:47