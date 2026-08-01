En l’ab­sence de Jannik Sinner et Novak Djokovic, le tableau de l’Open du Canada est parti­cu­liè­re­ment ouvert cette année. Les préten­dants au titre sont nombreux, même si Alexander Zverev fait figure de grand favori.

Interrogé au micro de RDS sur les chances de Félix Auger‐Aliassime de briller à domi­cile, Daniil Medvedev a expliqué que jouer devant son public pouvait être un véri­table atout… mais aussi devenir un handicap si la pres­sion prenait le dessus.

« Il y a forcé­ment un peu de pres­sion, mais aussi énor­mé­ment d’adré­na­line. Vous jouez à la maison, avec le public derrière vous, donc tout dépend de la manière dont vous le vivez. Le tennis est un sport où tout peut changer selon votre état de forme du moment. S’il se sent bien, cette ambiance lui appor­tera beau­coup d’adré­na­line. En revanche, s’il doute un peu, cette même atmo­sphère peut rapi­de­ment devenir une source de pres­sion. Quoi qu’il en soit, ce sera très inté­res­sant à suivre, car c’est un très grand joueur » a déclaré Medvedev.