La « Monf » est un joueur à part.

Même s’il a convenu qu’il avait pris beau­coup de plaisir lors de sa victoire, il a aussi insisté sur le fait qu’au­jourd’hui après avoir vécu long­temps à la maison avec sa fille, il avait compris que sa carrière de joueur ne tenait qu’à un fil.

« C’était trop bon. Vous savez, c’était trop bon. Et c’est diffi­cile, vous savez, d’être honnête, parce que c’était trop bon. C’est le prochain chapitre. J’ai l’im­pres­sion que mon équipe, ma femme, tout le monde veut que je continue à jouer. Mais pour être honnête, quand je passe du temps à la maison avec ma fille, je me dis que c’est fini. Pour être honnête, c’est tout. Cela fait 20 ans que je fais ça, alors c’est tout pour moi. Comme je l’ai dit l’année dernière, c’était un peu diffé­rent. J’étais 15e au monde. Je n’avais pas à me battre autant pour conserver mon rang »