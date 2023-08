Lundi soir, Gaël Monfils a encore livré une bonne perfor­mance, même satis­fait de sa victoire, Monfils a insisté sur le fait qu’aujourd’hui après avoir vécu long­temps à la maison avec sa fille, il avait compris que sa carrière de joueur ne tenait qu’à un fil. Malgré cela, le Français ne va pas se retirer du jour au lende­main, il compte bien reprendre un bon niveau et espérer se battre contre les meilleurs :

C’est toujours diffi­cile parce que j’ai des moments de congé, un long moment de congé, et j’es­saie de reprendre le rythme avec ces gars, les jeunes gars. Mais je me sens mieux physi­que­ment. Et, évidem­ment, tout le monde peut voir, ça a été semaine après semaine, de mieux en mieux aux États‐Unis. J’étais donc heureux de me voir assez vite sur le terrain après deux heures de match. Un peu plus sage. J’ai encore beau­coup besoin de m’amé­liorer, mais j’ai l’im­pres­sion de pouvoir me battre avec ces jeunes joueurs. »