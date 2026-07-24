Gaël Monfils dispute cette saison la dernière année de son immense carrière, lui qui bénéficie toujours d’un soutien exceptionnel de la part du public.
Partout où il est passé, le Français a conquis les fans grâce à son style de jeu spectaculaire, sa capacité à faire le show et sa personnalité attachante. L’un des joueurs les plus appréciés du circuit, « La Monf » a marqué toute une génération de passionnés.
Interrogé par nos confrères de TVA Sports en marge du Masters 1000 de Toronto, le Français a tenu à adresser un message de gratitude à tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière et qui continuent de l’accompagner dans ses derniers mois sur le circuit.
« J’ai eu beaucoup de chance d’avoir beaucoup d’amour du public. Forcément, c’est quelque chose que j’aurais du mal à expliquer, mais le public a fait pour moi énormément dans ma carrière. Il m’a soutenu et m’a surtout donné de l’énergie comme jamais je n’aurais pu imaginer en avoir » a déclaré Gaël Monfils.
Le Français double demi‐finaliste en 2016 et 2019 aura le droit à une petite cérémonie d’adieu.
Publié le vendredi 24 juillet 2026 à 09:42