Gaël Monfils dispute cette saison la dernière année de son immense carrière, lui qui béné­ficie toujours d’un soutien excep­tionnel de la part du public.

Partout où il est passé, le Français a conquis les fans grâce à son style de jeu spec­ta­cu­laire, sa capa­cité à faire le show et sa person­na­lité atta­chante. L’un des joueurs les plus appré­ciés du circuit, « La Monf » a marqué toute une géné­ra­tion de passionnés.

Interrogé par nos confrères de TVA Sports en marge du Masters 1000 de Toronto, le Français a tenu à adresser un message de grati­tude à tous ceux qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière et qui conti­nuent de l’ac­com­pa­gner dans ses derniers mois sur le circuit.

« J’ai eu beau­coup de chance d’avoir beau­coup d’amour du public. Forcément, c’est quelque chose que j’aurais du mal à expli­quer, mais le public a fait pour moi énor­mé­ment dans ma carrière. Il m’a soutenu et m’a surtout donné de l’énergie comme jamais je n’aurais pu imaginer en avoir » a déclaré Gaël Monfils.

Le Français double demi‐finaliste en 2016 et 2019 aura le droit à une petite céré­monie d’adieu.