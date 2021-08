Tête de série numéro 2 à Toronto et double tenant du titre de la Coupe Rogers, Rafael Nadal débarque au Canada avec quelques doutes, notam­ment au niveau de son pied. Blessé lors de la demi‐finale à Roland‐Garros face à Novak Djokovic comme il l’a révélé derniè­re­ment, le Majorquin n’est mani­fes­te­ment pas encore remis comme le prouve son match compliqué face à Jack Sock à Washington puis sa défaite dans la foulée face à Harris.

En confé­rence de presse au Canada, Rafa a reconnu qu’il devra encore patienter avant d’at­teindre un certain pic de forme : « Je viens ici pour jouer du mieux que je peux et conti­nuer à m’amé­liorer, après quelques mois diffi­ciles pour diffé­rentes raisons. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas au meilleur de ma forme en ce moment. Mais je pense aussi que je m’en­traîne mieux que je ne l’ai fait à Washington, donc j’ai hâte de bien faire ici et d’être en mesure de riva­liser de manière satis­fai­sante. C’est vrai que mon pied me gêne parfois plus que je ne le voudrais, mais j’ai besoin de retrouver la bonne sensa­tion avec ce pied. J’ai besoin de quelques semaines avec moins de douleur pour prendre confiance dans mes mouvements. »