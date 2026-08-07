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Naomi Osaka sur la nouvelle star du tennis féminin : « C’est incroyable car elle fait vendre des billets tout en créant une nouvelle communauté »

Par
Thomas S
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69
Australian Open - Melbourne - 13�12025

Qualifiée pour le troi­sième tour du WTA 1000 de Toronto où elle affron­tera Elise Mertens ce vendredi, Naomi Osaka a été inter­rogée en confé­rence de presse sur la nouvelle attrac­tion du circuit féminin, Alexandra Eala. 

Il faut dire que la joueuse philip­pine, en plus de son talent sur le court, ne passe pas inaperçue avec ses nombreux fans qui enva­hissent les tour­nois du monde entier. 

« Je trouve ça génial. Genre, tout à l’heure, je venais de terminer mon match et la petite voitu­rette me rame­nait vers le club ; j’ai regardé le court d’entraînement et il était complè­te­ment plein. Je me suis dit : “Mais qui s’entraîne en ce moment ? Elle n’est même pas encore entrée sur le court.” Et puis j’ai vu les drapeaux philip­pins et je me suis dit : “Ah, d’accord.” Mais non, je trouve ça génial. Les fans sont telle­ment sympas, d’ailleurs. Je crois qu’elle joue tard ce soir et certains d’entre eux étaient sur mon court pour m’encourager. Je me suis sentie vrai­ment recon­nais­sante. C’est telle­ment cool qu’elle soit en train de créer une nouvelle commu­nauté. Et puis, évidem­ment, ses fans regardent sans doute suffi­sam­ment de tennis main­te­nant pour avoir d’autres favoris aussi. Je trouve donc ça incroyable, et c’est évidem­ment formi­dable pour le tournoi, car elle fait vendre beau­coup de billets. »

Publié le vendredi 7 août 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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