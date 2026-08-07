Qualifiée pour le troisième tour du WTA 1000 de Toronto où elle affrontera Elise Mertens ce vendredi, Naomi Osaka a été interrogée en conférence de presse sur la nouvelle attraction du circuit féminin, Alexandra Eala.
Il faut dire que la joueuse philippine, en plus de son talent sur le court, ne passe pas inaperçue avec ses nombreux fans qui envahissent les tournois du monde entier.
« Je trouve ça génial. Genre, tout à l’heure, je venais de terminer mon match et la petite voiturette me ramenait vers le club ; j’ai regardé le court d’entraînement et il était complètement plein. Je me suis dit : “Mais qui s’entraîne en ce moment ? Elle n’est même pas encore entrée sur le court.” Et puis j’ai vu les drapeaux philippins et je me suis dit : “Ah, d’accord.” Mais non, je trouve ça génial. Les fans sont tellement sympas, d’ailleurs. Je crois qu’elle joue tard ce soir et certains d’entre eux étaient sur mon court pour m’encourager. Je me suis sentie vraiment reconnaissante. C’est tellement cool qu’elle soit en train de créer une nouvelle communauté. Et puis, évidemment, ses fans regardent sans doute suffisamment de tennis maintenant pour avoir d’autres favoris aussi. Je trouve donc ça incroyable, et c’est évidemment formidable pour le tournoi, car elle fait vendre beaucoup de billets. »
Publié le vendredi 7 août 2026 à 14:14