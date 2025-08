Lorsqu’on est direc­teur d’un tournoi aussi impor­tant qu’un Masters 1000 et que quatre des six meilleurs joueurs du monde sont absents, à savoir Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper et Novak Djokovic, cela pose forcé­ment ques­tion d’au­tant que les bles­sures ne sont pas en cause.

Interrogé à ce sujet par les médias locaux, Nick Hale, patron du tournoi de Toronto, a forcé­ment regretté ces forfaits tout en assu­rant qu’une discus­sion allait avoir lieu avec Andrea Gaudenzi, boss de l’ATP et à l’ori­gine du chan­ge­ment de format des Masters 1000.

« Nous sommes évidem­ment déçus de ces retraits, mais nous avons parlé aux joueurs. Nous avons parlé au circuit. Andrea, le direc­teur général de l’ATP, vient cette semaine et nous allons discuter avec lui de la manière d’amé­liorer la situa­tion. Il s’agit d’un nouveau modèle de 12 jours, nous allons donc travailler sur le processus, mais nous sommes très satis­faits à ce jour, et nous conti­nue­rons à nous déve­lopper au fur et à mesure. »