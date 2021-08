Sortie en très grande forme des Jeux olym­piques de Tokyo malgré sa défaite face à Novak Djokovic, Kei Nishikori a atteint le dernier carré à Washington, seule­ment battu par le local et déchaîné Mackenzie McDonald. Bien présent à Toronto où il s’est qualifié pour le deuxième tour après une victoire en trois sets sur Kecmanovic, le Japonais ne se souve­nait même pas d’avoir disputé une finale, en 2016, face à Nole.

« Je ne me rappe­lais plus que j’avais déjà joué une finale ici (rires). Oui, j’ai souvent joué un très bon tennis ici. À Montréal, j’ai pu battre Rafa, par exemple. Je suis heureux de revenir dans un endroit où je joue toujours bien, et encore plus main­te­nant que je suis de retour à un niveau élevé. Je suis content de mon jeu aujourd’hui, ce n’était pas un match facile mais je suis heureux de m’en être sorti. »