Battu mais pas abattu, Reilly Opelka qui pointe à la 23ème place, a réalisé une très belle semaine.

En confé­rence de presse, fidèle à lui‐même il a été cash : « Daniil a très bien joué. Il mérite clai­re­ment cette victoire. Je ne dis pas cela pour être gentil avec lui, ou pour donner de bonnes leçons d’es­prit sportif. Medvedev est un grand joueur et aujourd’hui il était supé­rieur dans toutes les compar­ti­ments du jeu. Il a été impec­cable. J’ai eu l’oc­ca­sion de prendre son service au début du premier set, si j’y étais parvenu le match aurait pu être peut‐être diffé­rent, après ce n’est pas certain car Daniil a été de plus en plus perfor­mant au cours de la rencontre »