Nous avons vu plus tôt dans la semaine qu’Alejandro Davidovich Fokina a perdu une quatrième finale en autant de parti­ci­pa­tions, cette fois‐ci face à l’Australien Alex De Minaur.

Un psycho­logue du sport est revenu, pour nos confrères d’Eurosport Espagne , sur les diffé­rents facteurs qui peuvent incons­ciem­ment entrer en jeu chez un joueur au moment de conclure un match :

« La chance existe, bien sûr. C’est un facteur qui, même s’il n’est pas décisif, peut favo­riser un joueur dans le résultat final, la chance ne peut pas vous aider à gagner un tournoi, mais elle peut vous aider à remporter un point précis. Si vous perdez une finale, ce n’est jamais par malchance, c’est à cause de votre perfor­mance, même si la chance peut influencer le résultat. Mais personne ne perd quatre finales par malchance, ça n’existe pas. Le problème, dans ces cas‐là, c’est que ce qui vous est arrivé une fois peut se repro­duire. Et une troi­sième fois. Et autant de fois que vous le souhaitez. »

On se remé­more tous ce point contre De Minaur, où l’Espagnol passe à quelques centi­mètres de remporter son premier titre ATP. Tout comme, il y a quelques mois, cette balle de match contre Kecmanovic à Delray Beach.

Reste à savoir si Alejandro Davidovich Fokina saura relever la tête et parviendra, une nouvelle fois, à repartir de l’avant.

Cela tombe bien, car une nouvelle oppor­tu­nité se présente rapi­de­ment pour lui : il affron­tera lors de son premier tour du Master 1000 de Toronto le fantasque Corentin Moutet, plutôt en forme en ce début de tournée américaine.

Gros match en perspective !