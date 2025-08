Vainqueur d’Holger Rune en huitièmes de finale du Masters 1000 de Toronto, Alexei Popyrin s’est fait peur lors­qu’il s’est retrouvé mené un set à rien après avoir obtenu 11 balles de break.

Furieux, le tenant du titre a expliqué comment il était parvenu à se remo­bi­liser lors du chan­ge­ment de côté.

« J’ai eu l’im­pres­sion que je n’au­rais pas dû être mené d’un set. 11 balles de break, c’est beau­coup de balles de break non conver­ties. J’étais vrai­ment, vrai­ment en colère. Je regar­dais mon équipe et j’étais énervé. Mais j’ai laissé passer la colère pendant le chan­ge­ment de côté, et quand je suis retourné sur le court, je me suis dit que si je conti­nuais à me procurer ces occa­sions, je ne ferais que lui mettre la pres­sion. Je me suis dit que la prochaine fois que j’au­rais une occa­sion, j’irais jusqu’au bout et je joue­rais de manière agres­sive, et c’est ce que j’ai fait. J’ai converti la balle de break suivante et à partir de là, je me suis senti à l’aise. »