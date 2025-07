Vainqueur surprise l’an dernier à Montréal, Alex défend donc un titre qui pèse lourd.

Le capital points de l’Australien est de 2100 points, ce qui lui permet d’être 21ème au clas­se­ment ATP cette semaine, autant dire que les 1000 points glanés avec le trophée pèse lourd dans la balance.

« Les gens me voient grand et maigre, sans coor­di­na­tion, et pensent que je suis lent à bouger. Mais je sens que le mouve­ment est naturel pour moi, que je suis assez rapide pour un grand gabarit et que je peux me sortir des virages assez faci­le­ment. Je le consi­dère vrai­ment comme une arme »