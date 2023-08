Après presque deux ans sans jouer à cause de graves bles­sures, Raonic a signé son grand retour de la meilleure des manières : sur ses terres au Canada. Milos n’avait plus foulé un court dans son pays, depuis le 8 août 2019. Ce jour‐là, le Canadien, rattrapé par ses problèmes au dos, avait été contraint d’abandonner après deux sets face à son jeune compa­triote Felix Auger‐Aliassime. Mais désor­mais, Raonic est bel et bien de retour, il a parlé de ses senti­ments en confé­rence de presse :

« Il est clair que je ne suis pas le joueur qui implique le plus les tribunes avec son atti­tude, mais sentir les gens se lever à chaque point et crier pour me soutenir signi­fiait beau­coup. J’ai vécu des moments pendant le match où j’étais tota­le­ment épuisé physi­que­ment, mais ils m’ont fait ne pas aban­donner. Dans le tennis, on ne sait jamais quand tout peut changer tota­le­ment. Je pense que ce match peut être un excellent trem­plin pour moi, c’est incroyable d’être sorti vain­queur et c’était exci­tant de voir mes parents s’embrasser dans les tribunes. Le temps court contre moi, je ne sais pas combien il me reste pour pouvoir faire ce genre de choses, mais c’est génial d’avoir obtenu une victoire dont je suis fier. »