« Taylor Fritz a servi de manière incroyable, mais c’est impos­sible de jouer au tennis ici », a d’abord déclaré Andrey Rublev en confé­rence de presse à l’issue de sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Toronto face à Taylor Fritz.

Battu 6–3, 7–6(4), en 1h20 de jeu, le Russe a égale­ment rendu hommage à son adver­saire tout en se plai­gnant des condi­tions parti­cu­liè­re­ment rapides au Canada.

« Les condi­tions ici ne sont pas idéales pour jouer au tennis. Dans l’en­semble, Fritz a joué à un niveau incroyable. Il affronte les meilleurs joueurs et en élimine la plupart. La surface est trop rapide. Mais c’est valable pour tout le monde. Nous jouons tous dans les mêmes condi­tions. Il n’y a pas grand‐chose à dire. Le jeu ici est très simple. Il suffit de bien servir et de mieux renvoyer. Il n’y a pas grand‐chose à jouer dans ces conditions. »