« Taylor Fritz a servi de manière incroyable, mais c’est impossible de jouer au tennis ici », a d’abord déclaré Andrey Rublev en conférence de presse à l’issue de sa défaite en quarts de finale du Masters 1000 de Toronto face à Taylor Fritz.
Battu 6–3, 7–6(4), en 1h20 de jeu, le Russe a également rendu hommage à son adversaire tout en se plaignant des conditions particulièrement rapides au Canada.
« Les conditions ici ne sont pas idéales pour jouer au tennis. Dans l’ensemble, Fritz a joué à un niveau incroyable. Il affronte les meilleurs joueurs et en élimine la plupart. La surface est trop rapide. Mais c’est valable pour tout le monde. Nous jouons tous dans les mêmes conditions. Il n’y a pas grand‐chose à dire. Le jeu ici est très simple. Il suffit de bien servir et de mieux renvoyer. Il n’y a pas grand‐chose à jouer dans ces conditions. »
Publié le mercredi 6 août 2025 à 12:45