Tête de série numéro 4 à Toronto, Andrey Rublev ne va pas chômer d’en­trée puis­qu’il affron­tera l’Italien Fabio Fognini au deuxième tour, qui semble arrivé au Canada avec l’envie de jouer et de se battre. Revenu de Tokyo avec une médaille d’or dans ses bagages, remportée en double mixte avec Pavlyuchenkova, le 7e joueur mondial entend bien évacuer rapi­dem­ment cet épisode pour se concen­trer sur les affaires courantes.

« Chaque tournoi est impor­tant. Je veux toujours être compé­titif et m’amé­liorer et un Masters 1000 donne beau­coup de points si vous réalisez une bonne perfor­mance. Cette année, j’ai bien commencé dans ces tour­nois, mais le chemin à parcourir est long et c’est pour­quoi chaque tournoi est précieux. De plus, je n’ai pas joué depuis Wimbledon sur le circuit et je suis très motivé pour rejouer. »

Fabio est prévenu.