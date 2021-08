Après sa belle demi‐finale à Wimbledon, Denis cale. Il a perdu au 1er tour à Gstaad sur terre battue contre un inconnu et on ne sait toujours pas pour­quoi il est allé en Suisse. Et hier, certes face à Frances Tiafoe perfor­mant, il n’a jamais pu renverser la tendance.

Lors de sa confé­rence de presse, il est revenu sur cette défaite mais aussi sur le travail constant qu’il mène main­te­nant pour rester positif quel que soit les évène­ments : « En ce moment, je colla­bore avec un psycho­logue, c’est donc la personne qui m’aide à faire face à toutes les choses qui m’ar­rivent, et surtout d’en tirer des leçons. J’étais heureux d’être ici cette semaine, il va juste falloir faire le point et surtout positif en essayant de ne pas refaire la même erreur. C’est tout ce que je peux dire. Lors de ce duel, j’ai tout entre­pris mais Frances a réussi à mieux s’adapter, pour moi, c’était aussi le premier match de ciment depuis mars »