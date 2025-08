Ben Shelton est un joueur qui n’a peur de rien, pas même de ses adversaires.

Après un imbro­glio cette nuit avec l’Italien Fabio Cobolli, l’Américain est revenu en confé­rence de presse d’après‐match sur le quart de finale qui l’at­ten­dait contre le « combat­tant » De Minaur :

« Ouais, c’est un chien. Je suis prêt pour ça. Et pour ceux qui n’ont pas entendu cette expres­sion, c’est une bonne chose (rires). Il est très rapide. Il est dans un excellent rythme, vous avez vu ce qu’il a fait à Washington. C’est un excellent athlète, et on ne peut jamais l’éli­miner quand il est mené. Donc je suis prêt pour une guerre. Je suis vrai­ment excité. C’est notre première rencontre. Nous avons eu quelques sets d’en­traî­ne­ment compé­ti­tifs. Il met tout en jeu à l’en­traî­ne­ment aussi, c’est l’une des choses que j’aime chez lui. Ouais, je suis vrai­ment excité. »

Le jeune Américain s’est donc lancé le défi de vaincre Alex De Minaur, qui sort d’un titre à l’ATP 500 de Washington et vient de battre son compa­triote Frances Tiafoe, contre lequel l’Australien a réalisé un sacré point lors de cette rencontre.

Une affiche qui promet un joli combat dans un tournoi que l’on quali­fie­rait d’un peu calme depuis son début.