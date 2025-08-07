Alors que Ben Shelton et Taylor Fritz avait terminé leur échauffement et étaient prêts à commencer leur demi‐finale du côté de Toronto, les deux joueurs ont été obligés de rentrer aux vestiaires et attendre pour débuter la partie.
Pour cause, le système d’arbitrage électronique a connu une défaillance, ce qui a donc retardé le début du match.
Un incident plutôt isolé, mais qui est répréhensible pour les joueurs et pour le niveau de jeu.
🇺🇸 Ben Shelton and 🇺🇸 Taylor Fritz had warmed up ready to go for the Toronto 2nd semi final but have been forced off court.— The First Serve (@TheFirstServeAU) August 7, 2025
Play has been suspended due to a technical issue with the electronic line calling system pic.twitter.com/bDk18FbBCN
Malgré tout, le système d’arbitrage électronique se montre tout de même très satisfaisant depuis sa mise en place.
Publié le jeudi 7 août 2025