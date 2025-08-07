Alors que Ben Shelton et Taylor Fritz avait terminé leur échauf­fe­ment et étaient prêts à commencer leur demi‐finale du côté de Toronto, les deux joueurs ont été obligés de rentrer aux vestiaires et attendre pour débuter la partie.

Pour cause, le système d’ar­bi­trage élec­tro­nique a connu une défaillance, ce qui a donc retardé le début du match.

Un inci­dent plutôt isolé, mais qui est répré­hen­sible pour les joueurs et pour le niveau de jeu.

🇺🇸 Ben Shelton and 🇺🇸 Taylor Fritz had warmed up ready to go for the Toronto 2nd semi final but have been forced off court.



Play has been suspended due to a tech­nical issue with the elec­tronic line calling system pic.twitter.com/bDk18FbBCN — The First Serve (@TheFirstServeAU) August 7, 2025

Malgré tout, le système d’ar­bi­trage élec­tro­nique se montre tout de même très satis­fai­sant depuis sa mise en place.