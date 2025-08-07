AccueilATPATP - TorontoShelton et Fritz ont été retardés, et ça va faire parler...
Alors que Ben Shelton et Taylor Fritz avait terminé leur échauf­fe­ment et étaient prêts à commencer leur demi‐finale du côté de Toronto, les deux joueurs ont été obligés de rentrer aux vestiaires et attendre pour débuter la partie.

Pour cause, le système d’ar­bi­trage élec­tro­nique a connu une défaillance, ce qui a donc retardé le début du match.

Un inci­dent plutôt isolé, mais qui est répré­hen­sible pour les joueurs et pour le niveau de jeu.

Malgré tout, le système d’ar­bi­trage élec­tro­nique se montre tout de même très satis­fai­sant depuis sa mise en place.

