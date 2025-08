Pourtant loin d’être favori face à un Alex De Minaur en pleine bourre, Ben Shelton a surpris du monde cette nuit en domi­nant le récent vain­queur de l’ATP 500 de Washington : 6–3, 6–4, en 1h30.

Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto, l’Américain et actuel 7e joueur mondial a tenu à insister sur les nombreux progrès qu’il avait effec­tués, notam­ment à l’échange.

« Je suis très heureux de cette victoire, qui témoigne d’une grande force mentale. Il m’a breaké un million de fois à l’en­traî­ne­ment et c’est un sacré compé­ti­teur. J’ai servi en toute confiance et je suis très excité à l’idée d’être en demi‐finale. Beaucoup de joueurs me consi­dèrent comme un simple serveur et pas vrai­ment comme un joueur de fond de court. Psychologiquement, quand j’entre dans un match et que je me mets en mode verrouillage et que je remets toutes les balles dans le court, ma balle est assez lourde et j’ai l’im­pres­sion de surprendre les gars à certains moments. Être capable de gagner des rallyes plus longs et d’être à l’aise dans ma peau, sans avoir l’im­pres­sion de devoir me préci­piter pour faire quelque chose, c’est une grande partie de mon évolu­tion », a déclaré lors de l’in­ter­view d’après match celui qui affron­tera son compa­triote, Taylor Fritz, pour une place en finale.