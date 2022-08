Simona Halep : « Maintenant, je m’aime plus »

A chacune de ses sorties, Simona Halep vante les qualités de Patrick Mouratoglou son nouveau coach. Il faut dire que depuis qu’il est à son chevet, la Roumaine a retrouvé la joie de vivre. Et quand il y a de la joie, il y a souvent des résultats.

« Je dis toujours que je suis une travailleuse acharné. C’est la raison pour laquelle je peux jouer de grands matchs. Mentalement, je suis forte, même si j’ai un peu hésité aujourd’hui dans le deuxième set, mais j’ai eu la capa­cité de rester dans le match. J’ai l’im­pres­sion que mon jeu est en place, menta­le­ment et physi­que­ment, je vais bien, tout est positif. Maintenant, je m’aime plus dans tous les aspects. Je me sens mieux et plus confiante. Je fais les choses avec une approche plus positive »