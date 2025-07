8e joueur mondial mais propulsé tête de série numéro 4 suite aux forfaits de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper et Novak Djokovic, Ben Shelton n’est pas du genre à prendre un Masters 1000 à la légère.

Avant d’af­fronter le Français, Adrian Mannarino, à Toronto, l’Américain a tenu un discours pragmatique.

« Peut‐être que beau­coup de joueurs ressentent une oppor­tu­nité. Dans mon cas, je ressens de l’excitation à chaque fois que je joue un grand tournoi, peu importe que les meilleurs joueurs soient présents ou non. Je suis sûr que les fans ressentent la même chose. Cette année, nous avons subi des forfaits impor­tants, mais nous avons toujours de grands joueurs présents et en grande forme. Tout le monde cher­chera à tirer son épingle du jeu, et je suis l’un de ces gars‐là. Mais c’est diffi­cile, il y a beau­coup de grands joueurs sur le circuit. Ce sera une prome­nade de santé pour personne. J’aborde ce tournoi comme une nouvelle oppor­tu­nité de gagner en confiance pour l’US Open. »