Tombeur d’Alex de Minaur à Toronto dimanche, Jannik Sinner a remporté à 21 ans le plus grand titre de sa jeune carrière. Il aura attendu sa troi­sième finale en Masters 1000 pour glaner son premier trophée dans cette caté­gorie (défaites à Miami en 2021 contre Hurkacz et en 2023 contre Medvedev).

« Les finales sont toujours un peu diffé­rentes. Lorsque vous jouez pour un trophée impor­tant, lorsque vous vous y habi­tuez un peu avant et que vous réglez vos senti­ments avant le match et aussi pendant, il est alors plus facile de rester calme, surtout menta­le­ment. Tout ce que j’ai fait aujourd’hui se résume à ce que j’ai appris lors des autres finales du Masters 1000. J’étais très concentré sur mon jeu, sur ce que j’avais à faire, je sentais que je l’exé­cu­tais de la bonne manière. C’est pour­quoi je suis si heureux », s’est réjoui l’Italien en confé­rence de presse.

Avant d’en­tamer Cincinnati, il occupe désor­mais le 6e rang mondial.