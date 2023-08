Le joueur de 21 ans, Jannik Sinner a remporté le tout premier Master 1000 de sa carrière à Toronto. L’Italien ne s’est prati­que­ment jamais trouvé en diffi­culté tout au long du tournoi : il n’a perdu qu’un seul set tout au long de la route le menant à son plus grand succès. Sinner a décou­vert grâce à sa victoire des sensa­tions nouvelles qu’il a confié à l’ATP Tour :

« Lorsque vous traversez des moments diffi­ciles tout au long de la semaine et que vous êtes capable de les gérer de la meilleure façon possible. Je pense que c’est la meilleure sensa­tion. Je sais aussi que je peux encore améliorer mon tennis et j’ai hâte de travailler. C’est certain que je suis heureux parce que c’est une bonne réus­site mais j’es­père que je pourrai conti­nuer, conti­nuer à m’en­traîner comme nous le faisons et ensuite nous verrons. »