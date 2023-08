Hier se jouait des 16e de finale 100% italienne au tournoi de Toronto. Jannik Sinner était opposé à son compa­triote Matteo Berrettini, un match que Sinner a tran­quille­ment remporté en deux sets : 6–4, 6–3. Après son match Jannick a profité de l’interview d’après match pour faire de l’humour sur son adver­saire et le pseudo « derby » qui devait avoir lieu entre les deux :

« Son contentœ di aver vintœ contro un mio caro amicœ, son felicæ che sia sanœ ora, e non più di malatœ. Non capiscœ perché si parlava di derby, io sono austriacœ e lui mone­gascœ.

« Je suis heureux d’avoir gagné contre un ami cher, je suis heureux qu’il soit en bonne santé et qu’il ne soit plus malade. Je ne comprends pas pour­quoi on a parlé d’un derby, je suis autri­chien et il est moné­gasque. C’est toujours agréable de jouer ici en Amérique »