Vainqueur face à Roberto Carballes Baena au premier tour à Toronto (7–5,7–6(1)), Taylor Fritz n’a pas montré son meilleur niveau, et a par la suite écrit un message signi­fi­catif sur la caméra : « Mettre la balle dans le court ».

Auteur de pas moins de 45 fautes directes lors de ce match, l’Américain a ensuite réagi sur X avec un peu d’humour.

« C’est plus diffi­cile à faire qu’il n’y paraît parfois ! Même à l’en­traî­ne­ment, j’ai du mal à mettre la balle sur le terrain. Mais je suis content d’avoir surmonté cette épreuve. », a rajouté le numéro 4 mondial en confé­rence de presse.

Harder to do than it seems some­times 😂 https://t.co/K9bxAlOlZ6