L’Américain a rencontré trois fois Alcaraz et il mène main­te­nant deux victoires à 1 dans les confron­ta­tions. Ce qu’il y a d’ori­ginal, c’est que ses deux victoires ont eu lieu à chaque fois au Canada.

Forcément inter­rogé sur le fait de savoir s’il avait la bonne méthode, Tommy a tenu à préciser qu’il n’y avait pas une recette miracle mais un vrai plan de jeu.

« Je ne sais pas si j’ai trouvé la recette. J’ai joué un très bon match aujourd’hui. Je suis allé au bout de mes coups. Contre lui, vous devez aller cher­cher les points sur les premières frappes. Je pense qu’au début du match, j’ai joué un tennis très agressif. Et dans le deuxième set, c’est lui qui jouait le plus agressif au début des points, ce qui m’a mis sur les talons. Le plan de jeu était, comme je l’ai dit, d’aug­menter mon pour­cen­tage de premier service et, en même temps, d’aller cher­cher plus de balles. Chaque fois que je voyais une balle dans ma zone de frappe, j’es­sayais de l’at­traper et d’être à l’of­fen­sive dans les points »