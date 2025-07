Stefanos Tsitsipas, redes­cendu à la 29ème place mondiale, s’est confié à nos confrères de Puntodebrak, sur sa récente déci­sion de rappeler son père en tant que coach, tout en fixant des nouvelles règles de fonctionnement.

« Je dois être strict avec lui, parfois, il veut faire les choses à sa façon avec moi. Maintenant, j’es­saie de rééqui­li­brer les choses et de lui faire comprendre

que certaines choses doivent être faites comme je le souhaite. Je veux qu’il y ait plus de sagesse, plus d’in­tel­li­gence dans la commu­ni­ca­tion et une honnê­teté totale ».

En effet, le mois de juillet a été animé côté grec, entre sa sépa­ra­tion avec Paula Badosa et celle avec Goran Ivanisevic, il est temps pour lui d’aller de l’avant, et cela commence par son premier tour contre le vain­queur du match entre O’Connell et Tseng.

Une belle perfor­mance au Canada confir­me­rait que Stefanos est sur le chemin du renouveau.