Stefanos est impres­sion­nant en ce moment. Après avoir balayé Khachanov, Casper Ruud a subi le même sort, le Norvégien n’a pas pu faire grand chose et s’in­cline en deux manches : 1–6, 4–6.

En confé­rence de presse, fort de la confiance accu­mulée ces jours‐ci, le Grec a eu des propos très élogieux envers lui‐même : « Je suis déjà en train de devenir l’un des meilleurs. Des choses comme celle‐ci arrivent lorsque vous faites les choses correc­te­ment et que vous vous entraînez tous les jours avec sérieux. Je savais que tôt ou tard ce moment vien­drait, car je joue au tennis depuis que je suis très jeune et déjà chez les juniors je me démar­quais un peu. La tran­si­tion vers le circuit profes­sionnel est diffi­cile, mais j’ai su m’adapter à la perfec­tion. J’ai obtenu tout cela grâce à mon travail quoti­dien. Au début c’est vrai que je ne m’at­ten­dais pas du tout à ce que j’al­lais rapi­de­ment rejoindre ce circuit, mais avec le temps j’ai réalisé que j’étais né pour jouer au tennis »