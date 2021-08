Agacé, enervé, Stefanos a passé une mauvaise soirée face à un Reilly Opelka toujours aussi dérou­tant au service avec 17 aces et 72% de réus­site en première balle.

Autant dire que le Grec qui n’a qu’une balle de break avait donc des raisons en confé­rence de presse de faire le vide : « Je travaille très dur pour tous les matchs, mais contre ces joueurs encore plus. Pour moi, ce n’est pas facile de jouer comme ça notam­ment à cause de ces services qui peuvent atteindre 230 ou 240 kilo­mètres à l’heure. Même si vous anti­cipez rend les choses restent très compli­quées. Comme je l’ai déjà dit, je vais essayer d’ou­blier cette défaite dès que possible et commencer à préparer les prochains tour­nois. Je ne pense pas avoir joué un mauvais match, mais c’est vrai que j’ai manqué un peu d’ex­pé­rience sur les points impor­tants du jeu, surtout ceux où il y a eu des échanges depuis le fond du court. J’aurai du être moins attentiste »