Stefanos, qui est devenu pour la première fois de sa carrière 3e joueur mondial ce lundi matin, ne veut pas céder du terrain concer­nant son idée d’un coaching plus intrusif. De nouveau inter­rogé sur le sujet lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi au Canada, le Grec a remis une couche.

« À quoi bon avoir un entraî­neur avec vous si vous ne pouvez pas en tirer tous les avan­tages ? Il devrait y avoir certaines régle­men­ta­tions et certaines façons d’amé­liorer les perfor­mances des joueurs », a déclaré le protégé de Patrick Mouratoglou.

Même s’il insiste, il semble presque évident que les instances inter­na­tio­nales ne bouge­ront pas une oreille et c’est assez logique puisque, on le rappelle, l’es­sence même du tennis est de trouver les solu­tions tout seul sur le court. L’obstination de Stefanos est fina­le­ment assez étrange et peut‐être révé­la­trice d’un gros manque de confiance en lui.