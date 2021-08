Officiellement 3e joueur mondial au clas­se­ment ATP pour la toute première fois de sa carrière depuis ce lundi 9 août, Stefanos Tsitsipas a tenté d’ex­pli­quer ce que ce clas­se­ment signi­fiait pour lui tout en affir­mant qu’il vise encore plus haut…

« Pour moi, c’est une grande moti­va­tion et une très bonne indi­ca­tion que je me débrouille très bien en ce moment. Je suis très heureux d’avoir travaillé très dur ces dernières années pour y parvenir. Il n’est pas facile d’en­trer dans le top 3 du clas­se­ment, c’est une étape assez spéciale pour moi. Lorsque j’ai réussi à entrer dans le top 10 il y a quelques années, j’ai toujours eu pour objectif suivant d’être dans le top 3 du clas­se­ment. Maintenant que j’ai atteint cet objectif, je dois viser un peu plus haut. Mon but est de m’amé­liorer petit à petit et d’es­sayer de devenir une meilleure personne grâce au tennis. C’est la chose la plus impor­tante pour moi, sans aucun doute. »