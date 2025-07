Scène complè­te­ment dérou­tante lors du match entre le Canadien Diallo et l’Italien Gigante.

Lors d’un échange la balle est passée sous la bande du filet comme cela nous arrive en club quelques fois. Heureusement d’ailleurs que Gigante a l’oeil d’au­tant que la balle allait plutôt vite.

Great use of the tech­no­logy in Toronto pic.twitter.com/Hjm3PZ05Lv