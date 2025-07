Le cana­dien âgé de 35 ans, va jouer son dernier tournoi de sa carrière. Lors du média day, il est donc revenu sur ses années. Il a aussi expli­quer la trace qu’il aime­rait laisser une fois qu’il va partir.

« Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’une bonne personne, rien de plus. Comme quel­qu’un qui a toujours été honnête et a défendu ce qu’il croyait, qui a concouru dur et qui a fait de son mieux chaque fois que j’ai mis un pied sur la piste, que ce soit pour un entraî­ne­ment ou pour jouer un match. Je pense que ce serait tout ce que j’ai­me­rais laisser en héri­tage. J’ai l’im­pres­sion d’avoir toujours été fidèle à moi‐même, je suis toujours sortie sur la piste le cœur dans la main, même lors des confé­rences de presse. Pour moi, il a toujours été préfé­rable d’être aussi trans­pa­rent, cela vous rend authen­tique, soyez qui vous êtes, j’es­père qu’ils se souvien­dront de moi de cette façon »