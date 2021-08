Les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto oppo­se­ront deux cadors à deux locaux : Daniil Medvedev affron­tera John Isner et Stefanos Tsitsipas retrou­vera Reilly Opelka.

Plutôt à l’aise contre les gros serveurs, le Russe semble partir avec une longueur d’avance. Il avait en effet étrillé Reilly Opelka à Roland Garros (6–4, 6–2, 6–4) et mène une victoire à zéro face à John Isner, son adver­saire du soir.

Pas maladroit non plus face aux gros serveurs (il reste sur quatre victoire consé­cu­tives contre John Isner), Stefanos Tsitsipas sera égale­ment grand favori avant d’en­tamer son duel contre Reilly Opelka. Le Grec s’est montré impres­sion­nant, enchaî­nant des succès convain­cants face à Ugo Humbert, Karen Khachanov et Casper Ruud.