Eliminé par un Karen Khachanov retrouvé en demi‐finale du Masters 1000 de Toronto, Alexander Zverev échoue encore une fois cette année à aller cherche un gros titre, et reten­tera sa chance à Cincinnati.

Battu au terme d’un long combat qui s’est terminé dans le tie‐break du troi­sième set, l’Allemand a commis quelques erreurs qui lui ont été fatales. Il a reconnu par la suite qu’il ne sentait pas bien la balle durant ce match.

« Non, je pense que j’ai été très coura­geux au tie‐break, j’ai juste fait des erreurs. C’est quelque chose que je veux changer et travailler. Comme je l’ai dit, je pense que j’ai été coura­geux au tie‐break, mais ça n’a pas marché. C’est très simple. J’ai raté quelques points et je ne le voulais pas, mais c’est comme ça que ça s’est passé. Comme je l’ai dit avant, je ne sentais pas bien la balle, donc c’est normal que je fasse un peu plus d’er­reurs que d’ha­bi­tude dans ce genre de situa­tions. Mais bon, passons à autre chose, j’ai une autre oppor­tu­nité dans quelques jours à Cincinnati. », a lâché le N°3 mondial.