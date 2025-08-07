Eliminé par un Karen Khachanov retrouvé en demi‐finale du Masters 1000 de Toronto, Alexander Zverev échoue encore une fois cette année à aller cherche un gros titre, et retentera sa chance à Cincinnati.
Battu au terme d’un long combat qui s’est terminé dans le tie‐break du troisième set, l’Allemand a commis quelques erreurs qui lui ont été fatales. Il a reconnu par la suite qu’il ne sentait pas bien la balle durant ce match.
« Non, je pense que j’ai été très courageux au tie‐break, j’ai juste fait des erreurs. C’est quelque chose que je veux changer et travailler. Comme je l’ai dit, je pense que j’ai été courageux au tie‐break, mais ça n’a pas marché. C’est très simple. J’ai raté quelques points et je ne le voulais pas, mais c’est comme ça que ça s’est passé. Comme je l’ai dit avant, je ne sentais pas bien la balle, donc c’est normal que je fasse un peu plus d’erreurs que d’habitude dans ce genre de situations. Mais bon, passons à autre chose, j’ai une autre opportunité dans quelques jours à Cincinnati. », a lâché le N°3 mondial.
