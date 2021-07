Qualifié pour sa toute première finale ATP à seule­ment 18 ans où il va affronter l’expérimenté fran­çais Richard Gaquet, Carlos Alcaraz est revenu confé­rence de presse du choc des géné­ra­tions. L’Espagnol admet se méfier tout parti­cu­liè­re­ment du Biterrois.

« Je sais de quoi il est capable sur un court de tennis. C’est un très bon joueur de tennis. Il a joué de nombreuses finales et a égale­ment remporté de nombreux tour­nois. Je suis un novice pour ainsi dire et ce sera ma première finale ATP. Il commence avec ce petit avan­tage, et il a beau­coup d’ex­pé­rience dans des situa­tions comme celle‐ci. Je vais devoir gérer mes nerfs et ainsi pouvoir faire ressortir mon meilleur tennis. »